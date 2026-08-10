Adana'da kadına şiddet: Zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karasoku Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu S.M, birlikte yaşadığı V.B'nin farklı dönemlerde kendisini darbettiği şikayetiyle polise başvurdu.
Kadının ilettiği güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli V.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.