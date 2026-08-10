Haberler

Adana'da kadına şiddet: Zanlı tutuklandı

Adana'da kadına şiddet: Zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karasoku Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu S.M, birlikte yaşadığı V.B'nin farklı dönemlerde kendisini darbettiği şikayetiyle polise başvurdu.

Kadının ilettiği güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli V.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Genç adam, yolda yürürken silahlı saldırıda öldürüldü
Amedspor'dan Oğuz Aydın bombası

Sezonun bombası patlıyor!
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir
Bu nasıl iş! İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı: Ne savcı ne polis, kimse T.C.'sine bakmadı

İsim benzerliği 10 gün hapis yatırdı, kimse T.C.'sine bakmadı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı
Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek

Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu

Polise meydan okudu, ömrü boyunca unutamayacağı ceza yedi