Adana'da genç adam sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

ADANA'da Murat İnanmaz'ın (19), bıçaklanıp öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İnanmaz'ın, kavga ettiği kişi tarafından önce dövülüp, ardından da peş peşe bıçaklandığı görüldü.

Olay, 12 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Murat İnanmaz, aralarında husumet olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen kişiyle sokakta karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Bu kişi, bir iş yerinin deposundaki tahta paletlerin üzerinden indirdiği İnanmaz'ı darbedip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dakikalarca süren kavganın ardından İnanmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekibi, Murat İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin, bir süre tartıştığı İnanmaz'ı tahta paletlerin üzerinden indirip, darbettiği ardından da cebinden çıkardığı bıçakla İnanmaz'ı defalarca bıçakladığı görüldü. Ayrıca görüntülerde tarafların kavga ederek yolun karşısına geçtiği, burada da arbedenin sürdüğü yer aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber: Serhat GÜLER – Kamera: ADANA,