Haberler

Maktulün telefonunda sanıkların yakınıyla görüşme tespit edilmesi "haksız tahrik" sayıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da güvenlik görevlisi Gökhan Ş'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki sanığa 24'er yıl hapis cezası verildi. Ceza gerekçesinde, maktulün telefonunda sanıklardan birinin eşiyle görüşme kaydı bulunması 'haksız tahrik' sebebi olarak değerlendirildi.

Adana'da güvenlik görevlisi Gökhan Ş'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanığa verilen 24'er yıl hapis cezasının gerekçesinde, maktulün cep telefonunda sanıklardan birinin eşi diğerinin de kız kardeşi olan kişiyle görüşme kaydı bulunmasının "haksız tahrik sebebi" sayıldığı açıklandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Kasım'daki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cihad A. (36) ve Erhan Ü'nün (36) "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırıldığı hükmün 14 sayfalık gerekçesi yazıldı.

Kararda, Cihad A'nın yanına kayınbiraderi Erhan Ü'yü alıp eşi Z.A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Gökhan Ş'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurduna gittiği belirtildi.

Yurdun bahçesinde taraflar arasında çıkan kavgada Cihad A'nın, Gökhan Ş'yi bıçakladığı anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların, suçta kullandıkları silah, darbe sayısı, hedef alınan bölge, maktulün kaçmasına rağmen kovalayarak yakalayıp darbetmeye devam etmeleri, müdahale etmeye çalışan kişileri ise 'namus meselesi' diyerek uzak durmaları yönünde uyarmaları birlikte değerlendirildiğinde kastlarının öldürme olduğu tespit edilmiştir."

Sanıkların, Z.A'ya "cinsel istismarda" bulunduğunu öne sürdükleri Gökhan Ş'nin ikameti ve iş yerine birçok kez gittikleri, deliller doğrultusunda cinayetin "tasarlayarak" işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi.

"Haksız tahrik" indirimi uygulandı "iyi hal" indirimi uygulanmadı

Cihad A. ve Erhan Ü'ye verilen cezada "haksız tahrik indiriminin" uygulanmasına ilişkin ise şu gerekçeler sıralandı:

"Olaydan önceki tarihlerde maktulün, sanıklardan birinin eşi, diğer sanığın kardeşi olan Z.A'ya 'nitelikli cinsel istismarda' bulunduğunun iddia edilmesi ve atılı suçun gerçekleştirilmesinin kaynağı olayın bu husus olması, Z.A'nın telefonunda maktulün numarasının kaydının bulunması, görüşme trafiğine ilişkin bilirkişi raporunda görüşmelerin bulunması, sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durum olarak değerlendirildiğinden sanıkların cezalarında Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesindeki 'haksız tahrik indirimi' yapılmış, sanıkların suçun işlenmesi sırasındaki kastlarının yoğunluğu, fiilden sonraki davranışları, suçun işleniş biçimi dikkate alınarak 62. maddedeki 'iyi hal' indirimi uygulanmayarak hüküm kurulmuştur."

Dava süreci

Merkez Yüreğir ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde 6 Haziran 2023'te çıkan tartışmada bıçaklanan güvenlik görevlisi Gökhan Ş. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlılar Cihad A. ve Erhan Ü. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Kasım'da görülen karar duruşmasında sanıklara "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title