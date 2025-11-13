Adana'da Bıçakla Yaralama Davasında 6 Sanığa Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. ve D.A. ile tutuksuz İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ile O.T. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 8 Haziran 2024'te R.C'nin (27), Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda oturduğu sırada tartışma çıktığını ve devamındaki kavgada D.A'nın R.C'yi bıçakladığını belirtti.

Savcı kamera görüntülerine göre R.C'yi sanıklar A.A. ve D.A'nın darbettiğini, İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ile O.T'nin eyleminin izlenen kamera görüntülerine göre basit yaralama kapsamında kaldığını bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ile O.T'nin beraatine, A.A. ve D.A'nın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanıklardan A.A, savunmasında müşteki R.C'nin kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Aniden arbede çıktı. R.C. bize elinde bıçakla saldırdı. Ben yere düştüm. Zaten olay yerine polisler geldi. R.C'nin bıçaklandığını görmedim. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda 8 Haziran 2024'te R.C'nin (27) bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 6 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.