Haberler

Adana'da Bıçakla Yaralama Davasında 6 Sanığa Hapis Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir parkta bıçakla ağır yaralanan R.C. olayıyla ilgili 6 sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma, sanıkların savunma yapabilmesi için ertelendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. ve D.A. ile tutuksuz İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ile O.T. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 8 Haziran 2024'te R.C'nin (27), Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda oturduğu sırada tartışma çıktığını ve devamındaki kavgada D.A'nın R.C'yi bıçakladığını belirtti.

Savcı kamera görüntülerine göre R.C'yi sanıklar A.A. ve D.A'nın darbettiğini, İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ile O.T'nin eyleminin izlenen kamera görüntülerine göre basit yaralama kapsamında kaldığını bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ile O.T'nin beraatine, A.A. ve D.A'nın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanıklardan A.A, savunmasında müşteki R.C'nin kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Aniden arbede çıktı. R.C. bize elinde bıçakla saldırdı. Ben yere düştüm. Zaten olay yerine polisler geldi. R.C'nin bıçaklandığını görmedim. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda 8 Haziran 2024'te R.C'nin (27) bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 6 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.