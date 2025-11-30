Haberler

Adana'da Berber Dükkanında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir berber dükkanında husumetli gruplar arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Tedavi gören 6 yaralıdan 2'sinin durumu kritik.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 7 kişiden Ayhan Bozateş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
