Adana'da Berber Dükkanında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir berber dükkanında husumetli gruplar arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Tedavi gören 6 yaralıdan 2'sinin durumu kritik.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 7 kişiden Ayhan Bozateş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
