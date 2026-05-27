Adana'da camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu

ADANA'da binlerce kişi, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camii'ne geldi. Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, bayram namazı için gelen vatandaşlarca tamamen dolduruldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avlusunda yere serilen hasırların üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

