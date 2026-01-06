Haberler

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir barda tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olayın detayları ve sanığın savunması merakla bekleniyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, barda tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Namık Kemal Mahallesi'nde 19 Temmuz 2025'te tartıştığı M.Ö'yü (44), bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan O.D. (28) hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü O.D'nin müşteki M.Ö'nün çalıştığı bara gittiği ve ikili arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu bıçakla M.Ö'yü omzundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaraladığı anlatılan iddianamede, O.D'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
