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Adana'da Bağımlılıkla Mücadele İçin 'Bağımsızlık Şenliği' Düzenlendi

Adana'da Bağımlılıkla Mücadele İçin 'Bağımsızlık Şenliği' Düzenlendi
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Çukurova Üniversitesi'nde gençlerin bağımlılığa karşı farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen 'Bağımsızlık Şenliği'nde çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme stantları yer aldı. Yeşilay Adana Şube Başkanı, bağımlılıkla mücadelede sanal kumar bağımlılığının hızla arttığına dikkat çekti.

Adana'da bağımlılığa karşı gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesinde "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Yeşilay Adana Şubesi ile Dicle Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü işbirliğinde Mithat Özsan Amfisi'nde organize edilen şenlik kapsamında kurulan stantlarda gençlere bağımlılık konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Kutu oyunlarının yanı sıra "alkol gözlüğüyle" uygulamalı etkinliklerin de yer aldığı şenlikte gençler, bağımlılıktan uzak keyifli zaman geçirdi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, yaptığı konuşmada, Yeşilayın çalışmalarını bağımlılıkla mücadelede bağımsızlığını ilan etmek amacıyla sürdürdüğünü söyledi.

Bağımlılığın boşluktan doğan, kronik, bulaşıcı bir beyin hastalığı olduğunu belirten Yıldırım, "Bağımlılıkla mücadele sürecinde şu an sanal kumar bağımlılığının ivmesi oldukça hızlı ilerliyor ve uyuşturucunun hızını geçmiş durumda. Kullanılan, vakit geçirilen uygulamalar ve oyunlarda ganimet kutusundan sanal kumar bağımlılığına doğru bir evrilme süreci var. Lütfen bu oyunlara gelmeyin." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında bilgi yarışmaları da düzenlendi.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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