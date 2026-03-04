Adana'da bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartmanda bacaya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlıklı bir şekilde doğaya geri bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinin baca kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, baca duvarını kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade