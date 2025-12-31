Adana'da oğlunu bıçaklayarak öldüren babaya yeniden yargılandığı davada 15 yıl 10 ay hapis

Adana'da oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıl hapse çarptırılan sanığın cezası, Yargıtayın bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada 15 yıl 10 aya düşürüldü.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.E. ve taraf avukatları katıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E, uyuşturucu bağımlısı oğlu Ali E'nin tedavi olması için çok çaba harcadığını iddia etti.

Olayın planlı bir şekilde gerçekleşmediğini öne süren sanık M.E, "Önceki aşamalarda verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Bugüne kadar benim hiç kimseyle bir kavgam dahi olmadı. Bu olay isteyerek yaşanan bir olay değildir. Ölen zaten benim oğlum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı M.E'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında işlediği" gerekçesiyle 19 yıla indirdi. Sanık hakkında iyi hal indirimini de uygulayan heyet, cezayı 15 yıl 10 aya düşürüp, M.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay ve dava süreci

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021'de cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile "cesedin ortadan kaldırılmasına" yardım ettikleri öne sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. tutuklanmıştı. R.S, A.E. ve M.Ö, 5 Ocak 2022'de tahliye edilmişti.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2023'teki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği M.E'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirmişti.

Mahkeme, cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle M.Ö'yü "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 7 ay 15 gün, A.E. ve R.S'yi ise 5'er ay hapse çarptırıp, 3 sanığın cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetmişti.

Sanıklara verilen cezalara ilişkin istinaf incelemesi, 1 Şubat 2024'te Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince tamamlanmış, istinaf sanıklara verilen cezaları hukuka uygun bulup, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtaya göndermişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık M.E'ye verilen 20 yıl hapis cezasıyla ilgili hükmü "fazla ceza tayini" gerekçesiyle bozup, yeniden yargılama yapılması için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.