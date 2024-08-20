Adana'da Atık Biriktirilen Ev Temizlendi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonucunda, evin odalarının çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri çıkararak temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uzun süredir atık biriktirildiği belirlenen ev temizlendi.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü kokular nedeniyle çevredekiler belediyeye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine ikamete giden Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin odalarının çöplerle dolu olduğunu tespit etti.
Ekipler, evin içerisinde çöpleri çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.