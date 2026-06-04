Haberler

Adana'da mahalle sakinleri asfaltlanmayan yoldaki çukurları halılarla kapattı

Adana'da mahalle sakinleri asfaltlanmayan yoldaki çukurları halılarla kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan'da Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları evlerinden getirdikleri halılarla kapattı. Mahalleli, belediyeye yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirterek tepki gösterdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları halılarla kapattı.

Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, yaklaşık 9 ay önce altyapı çalışması gerçekleştirilen yolların yeniden asfaltlanması için Seyhan Belediyesine yaptıkları başvurularından sonuç alamadı.

Duruma tepki göstermek amacıyla sokak girişine "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" yazılı tabela da asan mahalleli, belediyeden herhangi bir dönüş olmaması üzerine çözümü halılarda buldu.

Mahalleli, altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları evlerinden getirdikleri halıları sererek kapattı.

"Mahallemiz yok sayılıyor"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Ayhan, gazetecilere, 61 yıldır mahallede ikamet ettiğini söyledi.

Yollardaki bozukluklardan çok rahatsız olduklarını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var, kışın öğrenciler çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor."

Murat Keklik de yoldaki çukurlara halı sererek çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının zarar gördüğünü belirten Keklik, "Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Burası köstebek yuvasından daha berbat. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı?" diye konuştu.

Fatma Kaplan da yollardaki toz nedeniyle havaların ısınmasına rağmen pencerelerini açamadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Tadic devrede

Süper Lig devinden Vlahovic bombası! Eski yıldız devrede

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz
Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti: Türk vatandaşlarının sorguya maruz bırakılması sinir bozucu

Avrupa'da yaşadıklarına isyan etti! Ülkeden çıkarken bile sorgulandı
Maçı kaybeden Ergin Ataman masayı yumrukladı

Ataman'ın çıldırdığı anlar! Masayı yumruklayıp toplantıyı terk etti
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde

Yine ters köşe yaptı: İstanbul ve Yedisu değil asıl risk Ege'deki ilde