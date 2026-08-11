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Ceyhan'da Tır Sürücüsü Kamyon Çarpmasıyla Öldü

Ceyhan'da Tır Sürücüsü Kamyon Çarpmasıyla Öldü
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu'nda arızalanan tırından inen sürücü Mustafa Yavuz'a soğan yüklü kamyon çarptı. Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sürücü Ö.K. gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde arızalanan tırından inen sürücü, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mustafa Yavuz'un (50) kullandığı 31 HK 280 dorse ve 31 ARC 301 çekici plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan mevkisinde arızalandı.

Arızayı kontrol etmek için yol kenarında durup araçtan inen Yavuz ile tıra, Ö.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen soğan yüklü kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonda yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yavuz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyondaki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücü Ö.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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