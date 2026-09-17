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Adana'da araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava açıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 31 Mart'ta tutuklanan H.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın Çamlıbel Mahallesi'nde boş arazide toprağa gömdüğü 18,06 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hapı gece vakti poşete gizleyip otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar ve evinde yapılan aramada da hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, H.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: AA
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