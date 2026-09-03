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Adana'da 41 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

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Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 firari hükümlü yakalandı.

Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ila 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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