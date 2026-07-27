Annesini döverek öldüren cani hakim karşısında: 11 yaşındayken yaşadığı olay yüzünden yapmış

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde 25 Temmuz 2025'te annesi Teslime Çetin'i (62) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Oğuz Çetin (28) ile avukatı katıldı.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

CANİLİĞİNİ MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Sanık Çetin, savunmasında, olay günü tartıştığı annesine sopayla vurduğunu söyledi.

Daha sonra mahalledeki bir esnafın telefonundan sağlık ekibine ulaştığını anlatan Çetin, "Anneme vurduktan sonra kontrol ettiğimde nefes alıyordu. Bu olay, 11 yaşındayken yaşadığımız bir konu sebebiyle meydana geldi. Çok pişmanım. Annemi öldürmek istemedim" dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Oğuz Çetin hakkında "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA