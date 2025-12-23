Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı başladı
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda taşkına neden olan esnaf, polis tarafından adadan çıkarıldı. Yakılan iş yerleri TOMA'larla söndürülürken, adanın boşaltılmasının ardından yıkım işlemleri başladı.
Adana'da, polis ekipleri Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'nda taşkınlığa neden olan esnafı adadan çıkardı. Esnafın yaktığı iş yerlerindeki alevler TOMA'larla söndürüldü. Adanın boşaltılmasının ardından iş makineleri yıkıma başladı.
Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel