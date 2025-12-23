Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı başladı

Adana'da, polis ekipleri Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'nda taşkınlığa neden olan esnafı adadan çıkardı. Esnafın yaktığı iş yerlerindeki alevler TOMA'larla söndürüldü. Adanın boşaltılmasının ardından iş makineleri yıkıma başladı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,