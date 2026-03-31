Amca Katliamına Teşebbüs Davası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu amcasını tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Bahçeşehir Mahallesi'nde 30 Kasım 2025'te N.A'yı (48) restoranda ağır yaraladığı iddiasıyla aynı gün tutuklanan A.A. (30) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık ile müştekinin aralarındaki sorunu konuşmak amacıyla restoranda buluştukları ve ikilinin bir süre sonra tartışmaya başladığı belirtildi.

Kavgada A.A'nın yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla amcası N.A'ya 1 el ateş ettiği anlatılan iddianamede, müştekinin doktor raporuna göre vücudunda kemik kırığı olacak şekilde ağır yaralandığı ifade edildi.

İddianamede, öldürme kastıyla hareket eden sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
