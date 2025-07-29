Adana'da Aile Katliamı: Baba Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti

Adana'da Aile Katliamı: Baba Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir baba, evde yaşanan tartışma sonrasında eşini ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan diğer kızı Eda Verimli, silah sesleri üzerine evden kaçmayı başardı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma sırasında baba, tabanca ile eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan ailenin diğer çocuğu olan Eda Verimli'nin silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp ve Merve Verimli çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Verimli, tabancayla önce eşi Merve Verimli'ye, ardından kızı Elif Verimli'ye ateş etti. Yardım çığlıkları atan anne ile kızı, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan çiftin diğer kız çocuğu Eda Verimli ise koşarak babasının kurşunlarından kurtuldu. Eyüp Verimli, daha sonra silahı kendine doğrultarak ateşledi.

Silah sesleri ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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