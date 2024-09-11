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Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı

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Adana'da eşine işe giriş için rapor almak isterken, aile hekimi Dr. Can Cevher Gürler'i elektrikli çaydanlık ile dövüp, ağır yaralayan Seracettin D., adliyeye sevk edildi. Seracettin D.'nin, ifadesinde, "Üzerime çay döktü, ben de kendimi korumak istedim" dediği belirtildi.

Dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana gelen olayda aile hekimi kaydı başka doktorda olan Seracettin D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek eşi için işe giriş raporu almak istedi. Dr. Gürler'in kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Seracettin D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırı sonucu sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluşan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Aile sağlığı merkezinde kan donduran olay! Elektrikli çaydanlıkla vura vura doktorun kafatasını çatlattı

"ÜZERİME ÇAY DÖKTÜ, KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evine yapılan baskında şüpheli Seracettin D.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Seracettin D.'nin ifadesinde, "Eşime form doldurttu ancak sonrasında bu raporun farklı olduğunu söyledi. Bundan 2 ay önce de aynı sorunu çıkardı. Üzerime çay döktü, ben de kendimi korumak istedim" dediği ortaya çıktı.

Adana'da Aile Hekimine Elektrikli Çaydanlıkla Saldırı

"DÖVMEM GEREKMİYORDU ANCAK..."

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Seracettin D., gazetecilere, "Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. İlk o darbetti. Dövmem gerekmiyordu ancak o şiddete başvurdu. Durumu ağır değil" dedi.

Seracettin D., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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