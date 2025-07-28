Adana'da Aile Faciası: Baba, Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti

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Adana'nın Çukurova ilçesinde Eyüp Verimli, bilinmeyen bir nedenle eşi Merve ve kızı Elif'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda çiftin erkek çocuğu evden kaçtı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, karısı ve kızını öldürdüğü tabancayla intihar etti.

Toros Mahallesi 78174 Sokak'taki Çilem Apartmanı'nda oturan Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen nedenle eşi Merve ve kızı Elif Verimli'ye tabancayla ateş etti.

Verimli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, karı koca ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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