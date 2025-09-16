Adana'da Ahırda Yangın: 7 Küçükbaş Telef Oldu

Haberler

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde koyunevi mahallesindeki bir ahırda çıkan yangında 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yangın çıkan ahırdaki 7 küçükbaş telef oldu.

Koyunevi Mahallesi'ndeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 küçükbaş telef oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
