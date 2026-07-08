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Ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda ineklerini sağmaya giden çiftçi Bahri Tokuş, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan çiftçi Bahri Tokuş (60), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İdem Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yanındaki ahıra ineklerini sağmaya giden çiftçi Bahri Tokuş, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokuş, kurtarılamadı. Tokuş'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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