Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin her hangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.