Haberler

Adana'da evli ve 1 çocuk annesi kadın 4 gündür kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan 30 yaşındaki Hatice Musabeyli'den 4 gündür haber alınamadı. Ailesi, kayıp başvurusunda bulunarak yetkililerden yardım istedi.

ADANA'da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli'den (30), 4 gündür haber alınamıyor.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var