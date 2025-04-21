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Adana'da 4.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 4.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 panelvanın sürücüleri tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 4 milyon 880 bin makaron ele geçirdi.

Adana'da 4 milyon 880 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen 2 panelvanın sürücüleri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 panelvanı Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçlarda 4 milyon 880 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücüler Ahmet Ö. ve Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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