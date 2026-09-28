Adana'da 317 suçtan aranan 23 yaşındaki firari yakalandı! Evden hiç çıkmamış, alışverişini internetten yapıyormuş

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ADANA'da toplam 317 suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ferhat Türkmen (23), saklandığı apartman dairesinde yakalandı.

BİLİŞİM SUÇLARINDAN ARANIYORDU

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması' gibi toplam 317 suçtan aranan Ferhat Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Türkmen'in, Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

ALIŞVERİŞİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPIYORMUŞ

Firari hükümlüyü takibe alan ekipler, Türkmen'in yakalanmamak için evden hiç çıkmadığını, alışverişini internet üzerinden sipariş vererek yaptığını belirledi. Bu tespitler sonrası adrese operasyon düzenleyen polis, Türkmen'i gözaltına aldı.

EVDEN MAKİNELİ TÜFEK ÇIKTI

Evde yapılan aramada; 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ile 5 cep telefonu ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Türkmen önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı