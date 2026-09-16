Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adana'da hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2016'da bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Hüseyin B'nin (27) merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ikamette olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA