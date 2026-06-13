Adana'da LGS heyecanı

ADANA'da 29 bin 944 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınava girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavı için kent genelinde 29 bin 944 öğrenci sabahın erken saatlerinde okullara geldi. Öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alınırken, aileleri de okul önlerinde bekleyip çocukları için dua etti.

Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı