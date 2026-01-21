Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da jandarma ekipleri, hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D'nin merkez Seyhan ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel