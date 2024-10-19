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Adana'da 23 Yaşındaki Genç Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu

Adana'da 23 Yaşındaki Genç Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu
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Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki Muhammed Çağatay Demir, arkadaşının evinde hareketsiz olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde 23 yaşındaki Muhammed Çağatay Demir, arkadaşına ait evde ölü olarak bulundu.

İddiaya göre dün Muhammed Çağatay Demir, Tufanpaşa Mahallesi Aslan Sokak'taki arkadaşının evine gitti. Akşam eve gelen arkadaşı, Demir'i hareketsiz halde yatarken görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede Demir'in öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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