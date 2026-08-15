Adana'da 2 tırın karıştığı kazada sürücüler yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tırın arızalandığı için emniyet şeridinde duran başka tıra çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir tırın arızalandığı için emniyet şeridinde duran başka tıra çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Dokuztekne mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AUE 660 plakalı tır arızalandı.
Sürücüsünün aracı kontrol etmek için emniyet şeridine çektiği tıra, aynı istikamette ilerleyen 63 LA 555 plakalı tır çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA