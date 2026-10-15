Adana'da 2 sanığa müebbet ve 1 yıl 6'şar ay hapis veren kararın gerekçesi açıklandı

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Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

Tellidere Mahallesi'nde 7 Ağustos 2021'de Kerim Hurlu'nun (40) aracından indiği sırada tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan A.G. (27) ve B.B'ye (24) 9 Ekim'deki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında sanıkların, planladıkları eylem dahilinde Hurlu'ya saldırı düzenlediği belirtildi.

Hurlu'nun vücuduna 17 kurşun isabet ettiği anlatılan kararda, "Maktulün üzerinden silah çıkmaması sebebiyle sanıkların kendilerine yönelik haksız bir saldırı bulunduğu yönündeki meşru müdafaa iddialarının soyut, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu dikkate alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanıkların 2 ayrı ruhsatsız tabancayla maktule ateş ederek doğrudan kastla ve iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri dikkate alınarak 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA