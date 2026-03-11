Adana'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki katlı bir binanın alt katında çıkan yangında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 katlı binanın alt katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Namık Kemal Mahallesi'nde 2 katlı binanın alt katında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaralanan kişi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade