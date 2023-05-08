Adana'da 2 çocuk annesi kadın evinde tabancayla öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi. Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.