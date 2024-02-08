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Adana'da 18 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da bir depoda yapılan operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

ADANA'da, depoda, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan 18 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Cihat K., işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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