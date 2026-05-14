Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, 'konutta silahla yağma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık' suçlarından ceza almıştı.
Adana'da 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde uygulama yaptı.
Uygulamada R.B'nin "konutta silahla yağma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık" suçlarından 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemleri için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız