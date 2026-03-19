Adana'da kaçak 16 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Adana'da kaçak 16 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda arama yaptı.

Adreste 16 milyon 400 bin boş makaron bulan ekipler, şüpheli Ö.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.