Haberler

Adana'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yapılan operasyonda, iki yolcu otobüsünde 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği şehirlerarası iki yolcu otobüsünü kente giriş yaparken durdurdu.

Otobüslerin bagajında yapılan aramalarda yolculardan M.E. ve İ.D'ye ait 3 çuvalda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza

Bu hareketin bedeli çok ağır oldu
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte