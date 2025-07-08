Adana'da 11 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 5 Gözaltı

Adana'da 11 milyon 730 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki depo ve iki araçta arama yaptı.

Aramalarda 11 milyon 730 bin makaron ele geçirildi.

KOM ekipleri, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete götürüldü.