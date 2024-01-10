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Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi

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Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından düzenlenen programda, basın mensuplarına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması yapıldı. Akay, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek, basın mensuplarının önemini vurguladı.

Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri'ndeki programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilik yapmanın günümüzde artık son derece zor olduğunu ifade eden Akay, "Gazetecilik, gördüğünü yazabilme ve gördüğünü duyabilmektir. Eksikleri, yanlışları sizden öğrenmek zorundayız. Çünkü halkın nabzını tutan ve en fazla kişiyle temas eden kişi sizlersiniz." dedi.

Etkinliğe, belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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