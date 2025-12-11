Haberler

Pozantı'da geçen ay firari 10 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı. 13 bin 809 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve çeşitli silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, geçen ay yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İlçede, jandarma ve emniyet ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uygulamalarda, 13 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 63 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, 4 kesici alet ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerde 8 bin 257 aracı kontrol eden ekipler, 6 aracı trafikten men etti, 2 sürücünün ehliyetine el koydu.

Jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü ile aranan 34 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Genç kadın, kızlarının gözü önünde vahşice katledildi
title