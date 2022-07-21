Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Bağözü Mahallesi'ndeki harnup bahçesinde önceki gün çıkan kavgaya ilişkin çalışmada gözaltına alınan 3 şüphelinin Kozan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Fatih Ş, İsmail Ş. ve Ramazan E. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 19 Temmuz'da, harnup bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Muhammet Şahin (36) hayatını kaybetmiş, Kadir K. (17) ve Kadir K. (22) yaralanmıştı. AA / Fatih Azgın - Güncel Hisarcık Bağözü Kozan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.