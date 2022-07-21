Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bağözü Mahallesi'ndeki harnup bahçesinde önceki gün çıkan kavgaya ilişkin çalışmada gözaltına alınan 3 şüphelinin Kozan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Fatih Ş, İsmail Ş. ve Ramazan E. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19 Temmuz'da, harnup bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Muhammet Şahin (36) hayatını kaybetmiş, Kadir K. (17) ve Kadir K. (22) yaralanmıştı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık Bağözü Kozan Adana Güncel Haberler

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