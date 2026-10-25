Adana Çukurova'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişinin cansız bedeni bulundu

Adana Çukurova'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişinin cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova'da dün akşam arkadaşıyla Seyhan Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden 25 yaşındaki kişi dengesini kaybederek suya düştü. Sualtı Grup Amirliği ekipleri sabah saatlerinde kişinin cansız bedenine ulaştı, cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde balık tutmak için gittiği göle düşen kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde arkadaşıyla Dörtler Mahallesi yakınındaki Seyhan Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden Müslüm U. (25), dengesini kaybederek suya düştü.
Müslüm U'nun düştüğünü gören arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gölde arama yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Müslüm U'nun cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.