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Adana Çukurova'da ağaçlık alandaki yangın yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın çevredeki yerleşim yeri ve ormana sıçramadı; alevlerin tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocatepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki yerleşim yeri ve ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alevlerin tamamen söndürülmesi için soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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