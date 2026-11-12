Adana Ceyhan'da çarpışan iki otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

Adana Ceyhan'da çarpışan iki otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışmasının ardından refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Özdemir Sabancı Bulvarı'nda dün, plakaları öğrenilemeyen Resul O. idaresindeki otomobille Orhan K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Otomobiller çarpışmanın ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Çağatay Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.