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Adalet Bakanlığı ile Kızılay Arasında Mesleki Gelişim Protokolü İmzalandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların eğitim yoluyla topluma kazandırılması için Türk Kızılay ile mesleki gelişim atölyeleri kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında hükümlü, tutuklu ve yükümlülerin eğitim yoluyla topluma yeniden kazandırılması amacıyla Türk Kızılay ile iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında, ceza infaz kurumlarında Mesleki Gelişim Atölyeleri oluşturulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Gürlek, protokol kapsamında hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi, sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata uyumlarının desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ceza infaz kurumlarında eğitimden psiko-sosyal desteğe, manevi rehberlikten mesleki gelişime kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Gürlek, bu çalışmaların kurumsal iş birlikleriyle daha ileriye taşınacağını kaydetti.

Gürlek, Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, yaygın teşkilat yapısı ve insani yardım alanındaki birikimiyle ceza infaz kurumlarında yürütülecek çalışmalara önemli katkı sunacağına inandığını söyledi.

Bakan Gürlek, protokolün hayırlı olmasını dileyerek Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'a, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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