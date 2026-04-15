Haberler

Adalet Bakanlığından Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıyla ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medya ve dijital platformlarda şiddeti öven içeriklerin paylaşılmasına karşı adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, dijital ortamlarda 'sanal devriye' faaliyetlerinin yürütüleceğini bildirerek, suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, sosyal medya ve diğer dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin yetkili birimler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon sağlanmış ve başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda 'sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülmekte, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edilerek suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

