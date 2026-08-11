Ankara'da Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce, Ankara'da ' Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı ve HSK Üyesi Can Tuncay koordinesinde gerçekleşen toplantıya; Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Serhat Ergin Kanat, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Daire Başkanı Nazım TÜZÜN, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Yusuf Topcan, 81 ilde terör suçlarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile TEM Daire Başkanlığının ilgili birimlerinin katıldı.

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce, Ankara'da Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Adalet Bakan Yardımcımız ve HSK Üyesi Can Tuncay koordinesinde Ceza İşleri Genel Müdürümüz Hazım Aslancı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Serhat Ergin Kanat, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Daire Başkanı Nazım TÜZÜN, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Yusuf Topcan, 81 ilde terör suçlarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile TEM Daire Başkanlığının ilgili birimlerinin katıldığı toplantıda; başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin güncel yapılanmaları, faaliyet yöntemleri, soruşturmalarda uygulama birliği ve adli makamlarla güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon ele alındı. Terörle mücadelemizi; hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, devletimizin tüm kurumlarıyla güçlü iş birliği ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA