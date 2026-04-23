Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurulduğunu bildirerek, "Hedefimiz, daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonu doğrultusunda, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmaya devam edildiğini belirtti.

"Gülistan Doku soruşturması" gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini ifade eden Gürlek, terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendirdiklerini aktardı.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı kurulduğunu bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."